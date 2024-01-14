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14 января, 00:23

Концерт британской группы отменили в Греции из-за Украины

EtS: Концерт британского трио The Tiger Lillies в Афинах отменили из-за Украины

Британское трио The Tiger Lillies. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Thetigerlillies

Британское трио The Tiger Lillies. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Thetigerlillies

В Афинах отменили бесплатный концерт британского трио The Tiger Lillies, который должен был состояться на площади в центре города. Причиной стало обращение к властям жителей района Экзархия, недовольных тем, что группа поддерживает Украину. Об этом сообщила газета Efimerida ton Syntakton.

Британцы собирались выступить в поддержку протестующих против строительства в Экзархии метро, однако из-за симпатий музыкантов к Киеву "группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района, вынудили организаторов отменить мероприятие". Издание придерживается левых взглядов и считает отказ жителей от бесплатного концерта глупым. Желающие насладиться творчеством трио приглашаются в один из джаз-клубов греческой столицы.

The Tiger Lillies выступают в мрачноватом комедийно-трагическом ключе. Их творчество посвящено темам секса и смерти, а герои песен — проститутки, извращенцы и наркоманы.

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Ранее сообщалось, что в Таиланде отменили два концерта комика Руслана Белого*. По его словам, причиной запрета мог стать его статус иноагента.

*Включён в список иноагентов.

Лариса Сафронова
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