Концерт британской группы отменили в Греции из-за Украины

В Афинах отменили бесплатный концерт британского трио The Tiger Lillies, который должен был состояться на площади в центре города. Причиной стало обращение к властям жителей района Экзархия, недовольных тем, что группа поддерживает Украину. Об этом сообщила газета Efimerida ton Syntakton.

Британцы собирались выступить в поддержку протестующих против строительства в Экзархии метро, однако из-за симпатий музыкантов к Киеву "группы и отдельные лица, участвующие в социальной жизни района, вынудили организаторов отменить мероприятие". Издание придерживается левых взглядов и считает отказ жителей от бесплатного концерта глупым. Желающие насладиться творчеством трио приглашаются в один из джаз-клубов греческой столицы.

The Tiger Lillies выступают в мрачноватом комедийно-трагическом ключе. Их творчество посвящено темам секса и смерти, а герои песен — проститутки, извращенцы и наркоманы.

Ранее сообщалось, что в Таиланде отменили два концерта комика Руслана Белого*. По его словам, причиной запрета мог стать его статус иноагента.