Овечкин пропустил победный матч "Вашингтона" и прервал серию с набранными очками
Пас Кузнецова помог "Вашингтону" победить "Рейнджерс" Панарина
"Вашингтон Кэпиталз" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в столице США и завершилась со счётом 3:2.
Шайбами в составе победителей отметились Энтони Манта (18-я минута), Ник Дауд (47-я) и Ти Джей Оши (49-я). Россиянин Евгений Кузнецов отдал результативную передачу. Капитан столичных Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы. У проигравших дублем отметился Адам Фокс (14-я, 26-я). Артемий Панарин прервал серию из девяти игр с набранными очками.
Пропущенный матч не позволил Овечкину продолжить серию из шести игр с набранными очками. В прошлой игре с "Сиэтлом" россиянин отметился голевой передачей.