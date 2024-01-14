Овечкин пропустил победный матч "Вашингтона" и прервал серию с набранными очками

"Вашингтон Кэпиталз" победил "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в столице США и завершилась со счётом 3:2.

Шайбами в составе победителей отметились Энтони Манта (18-я минута), Ник Дауд (47-я) и Ти Джей Оши (49-я). Россиянин Евгений Кузнецов отдал результативную передачу. Капитан столичных Александр Овечкин пропустил матч из-за травмы. У проигравших дублем отметился Адам Фокс (14-я, 26-я). Артемий Панарин прервал серию из девяти игр с набранными очками.