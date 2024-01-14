Депутат Рады из СИЗО рассекретил тайный план Зеленского в отношении премьера

В офисе Владимира Зеленского готовятся к созданию правительства "национального единства" перед грядущими экономическим, финансовым и социальным кризисами. Об этом заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Для этого под Шмыгаля подкладывают бомбу в виде протокола НАЗК. Ручной Печерский суд и такая же апелляция быстро вынесут нужное решение, и премьера придётся менять", — написал он в телеграм-канале, добавив, что таким образом Банковая будет не при чём.