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14 января, 04:19

Депутат Рады из СИЗО рассекретил тайный план Зеленского в отношении премьера

Дубинский: Зеленский готовит формирование правительства "национального единства"

В офисе Владимира Зеленского готовятся к созданию правительства "национального единства" перед грядущими экономическим, финансовым и социальным кризисами. Об этом заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Для этого под Шмыгаля подкладывают бомбу в виде протокола НАЗК. Ручной Печерский суд и такая же апелляция быстро вынесут нужное решение, и премьера придётся менять", — написал он в телеграм-канале, добавив, что таким образом Банковая будет не при чём.

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А ранее сообщалось, что в отношении Дениса Шмыгаля составили протокол за незаконное разглашение информации об обличителе коррупции. Премьера могут оштрафовать, а также лишить права занимать определённые должности на год, если его вина будет признана.

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Лариса Сафронова
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