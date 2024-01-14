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14 января, 10:40

Страшная гибель мальчика из Челябинска на термальном курорте попала на видео

Появился видео с моментом гибели шестилетнего мальчика в бассейне Челябинска

Момент смерти шестилетнего мальчика из Челябинска в бассейне термального курорта попал на видео. Судя по кадрам, изначально ребёнок спокойно купался, пока не выпал из надувного круга.

Момент гибели мальчика в бассейне в Челябинске. Видео © Telegram / "Криминальный СЭТ"

По всей видимости, никто не заметил беды, так как находившиеся рядом посетители никак не помогли тонущему ребёнку.

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Напомним, о трагедии в бассейне термального курорта в Челябинске стало известно сегодня. По данным следствия, там ребёнок находился с мамой, пока в какой-то момент не остался без присмотра. Возбуждено уголовное дело, доклад по нему уже затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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