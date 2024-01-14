Страшная гибель мальчика из Челябинска на термальном курорте попала на видео

Момент смерти шестилетнего мальчика из Челябинска в бассейне термального курорта попал на видео. Судя по кадрам, изначально ребёнок спокойно купался, пока не выпал из надувного круга.

По всей видимости, никто не заметил беды, так как находившиеся рядом посетители никак не помогли тонущему ребёнку.

Напомним, о трагедии в бассейне термального курорта в Челябинске стало известно сегодня. По данным следствия, там ребёнок находился с мамой, пока в какой-то момент не остался без присмотра. Возбуждено уголовное дело, доклад по нему уже затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.