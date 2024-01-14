Страшная гибель мальчика из Челябинска на термальном курорте попала на видео
Появился видео с моментом гибели шестилетнего мальчика в бассейне Челябинска
Момент смерти шестилетнего мальчика из Челябинска в бассейне термального курорта попал на видео. Судя по кадрам, изначально ребёнок спокойно купался, пока не выпал из надувного круга.
Момент гибели мальчика в бассейне в Челябинске. Видео © Telegram / "Криминальный СЭТ"
По всей видимости, никто не заметил беды, так как находившиеся рядом посетители никак не помогли тонущему ребёнку.
Напомним, о трагедии в бассейне термального курорта в Челябинске стало известно сегодня. По данным следствия, там ребёнок находился с мамой, пока в какой-то момент не остался без присмотра. Возбуждено уголовное дело, доклад по нему уже затребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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