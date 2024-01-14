Учёные выяснили, почему некоторые люди постоянно нюхают себя

Учёные из Карлова университета (Чехия) выяснили, что побуждает людей обнюхивать себя и какие ситуации могут спровоцировать такое поведение. Исследование специалистов опубликовано в журнале Physiology & Behavior (P&B).

В первой фазе эксперимента участвовали 124 добровольца, которые рассказали о привычке нюхать себя, а также о ситуациях, в которых они особенно часто прибегают к этому действию. Во второй части количество участников увеличилось до 209 человек. Всем им необходимо было пройти опрос, включавший вопросы о запахах и связанном с ними поведении, употреблении лекарств, а также о привычках в сфере гигиены (продолжительность мытья рук и прочее). По итогам исследования специалисты выделили три основные причины самообнюхивания: косметическую (проверка запаха волос и рук), интимную и социальную (подмышки, запах изо рта, грязная одежда).

Кроме того, оказалось, что мужчины чаще волнуются о запахе в интимных местах, а люди, страдающие хроническими заболеваниями, чаще других переживают о том, как они пахнут в глазах окружающих. Однако независимо от этих факторов многие люди вне зависимости от пола всё равно сталкиваются с привычкой нюхать одежду и руки.