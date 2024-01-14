Регион

Уведомления отключены

14 января, 10:45

ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

ВС России за минувшие сутки поразили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области", — рассказали в ведомстве.

Также российские военнослужащие нанесли удар по 98 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также по личному составу и военной технике в 112 районах.

Российские военные нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли массированный удар "Кинжалами" по объектам ВПК Украины

Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Донецком направлении. Так, противник лишился до 320 военнослужащих и множества единиц техники.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров