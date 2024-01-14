ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области
ВС России за минувшие сутки поразили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области", — рассказали в ведомстве.
Также российские военнослужащие нанесли удар по 98 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также по личному составу и военной технике в 112 районах.
Ранее Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на Донецком направлении. Так, противник лишился до 320 военнослужащих и множества единиц техники.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ