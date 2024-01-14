ВС РФ поразили склад авиабоеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

ВС России за минувшие сутки поразили склад боеприпасов ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены: склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области", — рассказали в ведомстве.

Также российские военнослужащие нанесли удар по 98 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также по личному составу и военной технике в 112 районах.