Регион

Уведомления отключены

14 января, 10:47

23 украинских дрона и 17 снарядов HIMARS и "Ураган" сбила российская ПВО за сутки

Минобороны: Силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за сутки

За минувшие сутки ВСУ потеряли 23 беспилотника, также были перехвачены 17 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Весёлое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области", — сообщили в оборонном ведомстве, добавив, что также были сбиты снаряды для РСЗО.

Всего с начала СВО российские военные уничтожили 567 самолётов, 265 вертолётов и 10 664 украинских БПЛА.

Российская ПВО перехватила 8 "Хаймарсов" и уничтожила 21 дрон ВСУ за сутки
Российская ПВО перехватила 8 "Хаймарсов" и уничтожила 21 дрон ВСУ за сутки

Ранее Лайф сообщал, что российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire. Эту чешскую систему ВСУ использовали для ударов по Белгороду.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров