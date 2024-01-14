23 украинских дрона и 17 снарядов HIMARS и "Ураган" сбила российская ПВО за сутки
Минобороны: Силы ПВО сбили 23 украинских беспилотника за сутки
За минувшие сутки ВСУ потеряли 23 беспилотника, также были перехвачены 17 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган". Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 23 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Новоандреевка, Спорное, Липовое Донецкой Народной Республики, Подкуйчанск, Попасная Луганской Народной Республики, Весёлое, Любимовка, Новое Запорожской области, Новая Каховка Херсонской области", — сообщили в оборонном ведомстве, добавив, что также были сбиты снаряды для РСЗО.
Всего с начала СВО российские военные уничтожили 567 самолётов, 265 вертолётов и 10 664 украинских БПЛА.
Ранее Лайф сообщал, что российская ПВО за сутки перехватила десять снарядов РСЗО Vampire. Эту чешскую систему ВСУ использовали для ударов по Белгороду.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ