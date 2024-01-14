Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 170 военных на Южнодонецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в воскресенье, 14 января.

"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что украинские войска также лишились свыше 170 военных, двух танков, зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шести автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская артиллерийская система М777, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".