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14 января, 10:59

МО РФ: ВСУ потеряли за сутки более 170 военных на Южнодонецком направлении

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 170 военных на Южнодонецком направлении за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ в воскресенье, 14 января.

"На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Елизаветовка Донецкой Народной Республики", говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что украинские войска также лишились свыше 170 военных, двух танков, зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и шести автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены американская артиллерийская система М777, гаубица FH-70 производства Великобритании, самоходная пушка Dana чешского производства и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Сразу девять танков потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении
Сразу девять танков потеряли ВСУ за сутки на Донецком направлении

А ранее Лайф писал, что ВСУ за неделю потеряли более 1785 бойцов на Донецком направлении. Также армия Украины осталась без пяти танков, 14 орудий полевой артиллерии и двадцати бронемашин.

Обложка ©

Getty Images / Andres Gutierrez / Anadolu Agency

Дарья Нарыкова
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