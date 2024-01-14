"Они прекрасно знают": Власти Украины обвинили в сливе координат военных объектов

Российские войска прекрасно осведомлены о местоположении всех военных объектов на Украине, так как такая информация уже давно слита в открытые источники. Соответствующее заявление сделал майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

"Они прекрасно знают. <...> Всё потому, что вся информация есть в открытых источниках. Там указано и где находятся наши военные предприятия и предприятия, связанные с военным производством", — сказал он в эфире YouTube-канала Espresso.