"Они прекрасно знают": Власти Украины обвинили в сливе координат военных объектов
Эксперт Гетьман: Войска РФ знают координаты всех военных объектов на Украине
Российские войска прекрасно осведомлены о местоположении всех военных объектов на Украине, так как такая информация уже давно слита в открытые источники. Соответствующее заявление сделал майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.
"Они прекрасно знают. <...> Всё потому, что вся информация есть в открытых источниках. Там указано и где находятся наши военные предприятия и предприятия, связанные с военным производством", — сказал он в эфире YouTube-канала Espresso.
По слова Гетьмана, украинский кабмин в рамках попыток борьбы с коррупцией сам же и рассекретил координаты военных объектов. И это, как считает эксперт, не просто ошибка, а самое настоящее преступление.
Ранее Лайф сообщал, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, производящим снаряды и беспилотники. Применялся в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал". По данным Минобороны, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Shutterstock