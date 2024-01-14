Вынесли бензопилу и электродрель: Две рецидивистки с пистолетом ограбили пенсионеров, но быстро попались полиции

В Курганской области две рецидивистки устроили вооружённое ограбление обычной квартиры. По данным SHOT, от преступниц пострадали жители посёлка Керамзитный — 65-летняя женщина и её 55-летний сожитель.

Всё произошло вечером 12 января, когда 44-летняя Оксана М. и 32-летняя Юлия Д., угрожая пневматическим пистолетом, вынесли у пары бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky, мобильный телефон Texet, а также паспорт и медицинский полис пенсионерки. Общий ущерб — 4,8 тысячи рублей.

Грабительниц оперативно задержали, ничего из "добычи" они не успели сбыть. Оказалось, что у Юлии десять судимостей, свой криминальный путь девушка начала в 16 лет. Восемь из них — за кражу, а остальные — за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации.

Оксана же похвастаться может куда меньшим послужным списком: в 20 лет она получила срок за наркотики, после чего более не привлекалась. На налётчиц возбудили уголовное дело по статье "Разбой с незаконным проникновением в жилище", по которой им грозит до 12 лет лишения свободы.