Житель ФРГ прилетел в РФ к девушке, поссорился с ней, ушёл в запой и был ограблен

Житель Германии прилетел в Россию ради девушки, но поссорился с ней и, уйдя в запой, был ограблен. По данным SHOT, история приключилась с Владимиром из Нюрнберга, который в конце декабря примчался в Москву, чтобы сделать любимой предложение руки и сердца.

Владимир из Германии, которого ограбили в Москве. Фото © SHOT

Изначально всё шло идеально: девушка согласилась выйти за Владимира замуж, и пара решила вместе провести праздники, но внезапно между ними произошла ссора. Тогда мужчине пришлось съехать из квартиры невесты в отель в СНТ "Верхнее Акатово" в поселении Московский, где он планировал пробыть до 28 января. В эту дату он должен был вылететь в Германию.

Там Владимир познакомился со своим тёзкой, который, выслушав любовную историю жителя ФРГ, предложил справиться с горем по-русски — уйти в запой. Следующие несколько дней мужчины распивали спиртные напитки, пока 7 января Владимир не понял, что собутыльник обчистил его, украв дорогой чемодан с вещами и ноутбук. Общая сумма ущерба составила примерно 71 тысячу рублей.