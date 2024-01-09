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9 января, 12:15

Житель ФРГ прилетел в РФ к девушке, поссорился с ней, ушёл в запой и был ограблен

Житель Германии прилетел в Россию ради девушки, но поссорился с ней и, уйдя в запой, был ограблен. По данным SHOT, история приключилась с Владимиром из Нюрнберга, который в конце декабря примчался в Москву, чтобы сделать любимой предложение руки и сердца.

Владимир из Германии, которого ограбили в Москве. Фото © SHOT

Владимир из Германии, которого ограбили в Москве. Фото © SHOT

Изначально всё шло идеально: девушка согласилась выйти за Владимира замуж, и пара решила вместе провести праздники, но внезапно между ними произошла ссора. Тогда мужчине пришлось съехать из квартиры невесты в отель в СНТ "Верхнее Акатово" в поселении Московский, где он планировал пробыть до 28 января. В эту дату он должен был вылететь в Германию.

Там Владимир познакомился со своим тёзкой, который, выслушав любовную историю жителя ФРГ, предложил справиться с горем по-русски — уйти в запой. Следующие несколько дней мужчины распивали спиртные напитки, пока 7 января Владимир не понял, что собутыльник обчистил его, украв дорогой чемодан с вещами и ноутбук. Общая сумма ущерба составила примерно 71 тысячу рублей.

Иностранец обратился в полицию, которая быстро задержала "друга" немца на автовокзале Саларьево. Он пытался сбежать из столицы с награбленным, но не успел. Свою вину мужчина полностью признал.

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А ранее обокрали звезду сериала "Счастливы вместе" Наталью Бочкарёву. Всё произошло в одном из столичных ресторанов, пропажу актриса заметила лишь после трапезы, когда решила оплатить счёт. По данным Лайфа, обладательницей кошелька с 200 тысячами рублей могла стать профессиональная воровка.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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