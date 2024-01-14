Власти Эстонии заявили, что не вышлют украинцев мобилизационного возраста
Каллас: Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста
Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста, заявила премьер-министр страны Кая Каллас. Глава государства напомнила, что они находятся под временной защитой Евросоюза.
"Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины — обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", — сказала она в интервью украинским СМИ.
По последним данным эстонских властей, в стране находятся 6898 украинцев в возрасте от 18 до 60 лет. Именно такие в Незалежной подпадают под мобилизацию.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил обратное. По его словам, Таллин готов разыскивать и отправлять на родину граждан Украины, уклоняющихся от службы в ВСУ. По его словам, Киев пока не делал соответствующего запроса.
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