Видео 18+: Трёх мужчин до полусмерти избили из-за чашки кофе в Башкирии

В Башкирии агрессивная компания до полусмерти избила троих мужчин в кафе. Как сообщает SHOT, один пострадавший потерял сознание, его били ногами и стульями по голове за то, что он якобы вылил кофе на девушку.

В Башкортостане в Кумертау агрессивная компания в кафе до полусмерти избила троих мужчин. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, жестокое избиение произошло в кафе "Папа-Гриль" в городе Кумертау ещё в декабре 2023 года, однако видео появилось только сейчас. На кадрах видно, как четверо агрессивных мужчин калечат троих оппонентов. Мнения свидетелей расходятся. Одни говорят, что пострадавший в чёрной куртке (которому досталось больше всех) не заметил проходящую мимо официантку и случайно опрокинул её поднос, когда вставал, — после этого на него и накинулась компания.

Другие свидетели считают, что мужчина сам набросился на официантку и якобы вылил на неё кофе, за что и поплатился вместе с друзьями. Заявление в полицию подал только один из пострадавших, его отправили на медицинское освидетельствование. Уголовное дело не возбуждено.