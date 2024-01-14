Румынские фермеры вновь заблокировали КПП на границе с Украиной
Румынские фермеры опять заблокировали движение большегрузов через контрольно-пропускной пункт (КПП) Сирет на границе с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Незалежной.
"Около 14:00 (13:00 по мск. — Прим. Лайфа) от представителей пограничной полиции Румынии получена информация о возобновлении блокировки румынскими фермерами и аграриями движения грузовых транспортных средств в направлении КПП Сирет, который находится напротив украинского КПП Порубное", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале службы.
Как и прежде, фермеры не называют причины и примерную продолжительность блокады пункта пропуска.
Напомним, накануне, 13 января, румынские сельхозработники на тракторах заблокировали КПП для украинских фур, требуя в том числе запретить ввоз в страну зерна из Незалежной. Спустя около пяти часов забастовка была прекращена.
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