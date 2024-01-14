Подлодка проекта "Антей" получит новый ракетный комплекс

Одна из подводных лодок проекта 949А "Антей" в настоящее время проходит модернизацию, её вооружат новым ракетным комплексом и другими системами. Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) России Виктор Лиина.

Подлодки "Антей" переоснастят новым ракетным комплексом. Видео © Телеканал "Звезда"

"Проходит модернизация одной из подводных лодок 949-го проекта, которая будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами аэротехнического вооружения, связи, будут поставлены новые обслуживающие комплексы. Она другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно как и "Ясень", — сказал Лиина в интервью телеканалу "Звезда".

Как пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в судостроительной отрасли, подлодка будет оснащена ракетными комплексами "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Она сможет нести до 72 ракет.