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14 января, 14:29

Подлодка проекта "Антей" получит новый ракетный комплекс

Лиина: Подлодку проекта "Антей" переоснастят новым ракетным комплексом

Одна из подводных лодок проекта 949А "Антей" в настоящее время проходит модернизацию, её вооружат новым ракетным комплексом и другими системами. Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) России Виктор Лиина.

Подлодки "Антей" переоснастят новым ракетным комплексом. Видео © Телеканал "Звезда"

"Проходит модернизация одной из подводных лодок 949-го проекта, которая будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами аэротехнического вооружения, связи, будут поставлены новые обслуживающие комплексы. Она другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно как и "Ясень", — сказал Лиина в интервью телеканалу "Звезда".

Как пишет РИА "Новости", ссылаясь на источник в судостроительной отрасли, подлодка будет оснащена ракетными комплексами "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Она сможет нести до 72 ракет.

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Ранее Лайф сообщал, что Военно-морской флот России пополнился носителями ядерной "Булавы" и гиперзвукового "Циркона". Речь идёт о подлодках "Александр III" (проект 955А, "Борей-А") и "Красноярск" (проект 885М, "Ясень-М").

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Наталья Исакова
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