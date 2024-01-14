Устроивший поджог на железной дороге в Краснодаре оказался наркоманом

В Краснодаре силовики задержали подозреваемого в поджоге технического оборудования на железной дороге. По данным SHOT, им оказался 24-летний местный любитель запрещённых веществ.

По версии следствия, в середине декабря парень вскрыл и поджёг шкаф для подачи смазки на рельсы на перегоне Краснодар-Сортировочный – Пашковская. В телефоне у парня нашли переписку с украинскими кураторами и подтверждение тому, что он получил 200 долларов в криптовалюте.

Также у него обнаружили стеклянную банку и несколько пластиковых контейнеров, в которых были зелёные растительные вещества, внешне напоминавшие наркотики, и три таблетки с сильнодействующим веществом. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", по ней задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас злоумышленника проверяют на причастность к другому поджогу в регионе.