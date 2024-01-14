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14 января, 16:54
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Экс-владелец "Техносилы" отказался от российского гражданства

Экс-владелец "Техносилы" Михаил Кокорич заявил, что отказался от гражданства РФ

Михаил Кокорич. Обложка © YouTube / RussiansAreOkay

Михаил Кокорич. Обложка © YouTube / RussiansAreOkay

Бывший владелец сети магазинов электроники "Техносила" и основатель космических стартапов Momentus и Destinus Михаил Кокорич заявил, что отказался от российского гражданства. Об этом он сообщил в соцсетях.

"На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь с этой страной", — заявил Кокорич.

Причиной своего решения он назвал "несогласие с политикой российских властей". К посту 47-летний бизнесмен приложил сертификат о выходе из российского гражданства, выданный Посольством РФ. Название страны, в которой находится дипмиссия, в документе скрыто.

Напомним, основанная в 1993 году компания "Техносила" прекратила своё существование в 2017 году.

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А ранее Лайф писал, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый попросил лишить его гражданства РФ. С 2020 года предприниматель находится в розыске за незаконный вывод средств из России.

Дарья Нарыкова
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