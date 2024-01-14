Уралец вспомнил про дочь спустя 10 лет и силой отобрал её у бывших тестя и тёщи

Житель Свердловской области бросил трёхмесячную дочь на воспитание родителям умершей жены и десять лет не вспоминал про ребёнка. И вот спустя много лет папаша внезапно объявился и силой забрал девочку у престарелых тестя и тёщи. Подробности истории узнал SHOT.

Кадры, как Валерий забирает дочку, и интервью бабушки Иры. Видео © Telegram / SHOT

Согласно договорённости, отец должен был забрать десятилетнюю Иру от бабушки с дедушкой в Екатеринбург после окончания начальной школы, сейчас девочка учится ещё в четвёртом классе. Однако минувшей осенью Валерий явился в школу, забрал документы девочки, а потом силой увёз её с собой в Екатеринбург. Спустя месяц дедушка Иры получил от неё тревожное сообщение. Внучка утверждала, что её обижают на новом месте и даже бьют.

"Ирина передавала нам, что тётенька (сожительница Валерия. — Прим. Лайфа) на неё всё время кричит. Та давай, видать, её где по спине, где по голове шлёпает, ругает, матерится. Однажды она ей так хлестанула по коленке, что синяк появился. Ребёнок очень изменился. Она такая весёлая и жизнерадостная была, а тут такая замкнутая и зажатая", — поделилась бабушка Иры в беседе с телеграм-каналом.

Бабушка и дедушка уже обращались в Правительство Свердловской области за помощью. Чиновники проверили однокомнатную квартиру, где девочка проживает с отцом, его сожительницей и её дочкой. Нарушений они не нашли, но бабушка с дедушкой убеждены, что внучке лучше жить с ними. Сейчас они готовят новое обращение в органы опеки и попечительства, чтобы добиться разрешения хотя бы видеться с Ирой и забирать её на выходные.