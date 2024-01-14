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14 января, 20:27

"Не будьте идиотами": Завидная холостячка Рудова призналась, что её хотят женатики

Актриса Рудова призналась, что ей пишут женатые знаменитости

Наталья Рудова. Обложка © Telegram / Rudovanata

Наталья Рудова. Обложка © Telegram / Rudovanata

Завидная холостячка Наталья Рудова призналась, что ей пишут женатые знаменитые мужчины. В современном обществе, по словам 40-летней звезды сериала "Универ", все понятия перевернулись и ни у кого нет никакого страха.

"Пишут и женатые, и знаменитости женатые. Все думают, что никто ничего не знает, думают, что умнее всех. Но сарафанное радио разносит всё среди своих всегда", — поделилась актриса в телеграм-канале.

Рудова также обратилась к беспокоящим её женатикам с просьбой "не быть идиотами".

Ранее Лайф сообщал, что ряды звёздных холостячек пополнила телеведущая Лера Кудрявцева. Звёздная блондинка ушла от мужа — хоккеиста Игоря Макарова — из-за, вероятно, его проблем с алкоголем. В браке пара прожила десять лет, есть пятилетняя дочь.

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Наталья Исакова
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