"Не будьте идиотами": Завидная холостячка Рудова призналась, что её хотят женатики

Завидная холостячка Наталья Рудова призналась, что ей пишут женатые знаменитые мужчины. В современном обществе, по словам 40-летней звезды сериала "Универ", все понятия перевернулись и ни у кого нет никакого страха.

"Пишут и женатые, и знаменитости женатые. Все думают, что никто ничего не знает, думают, что умнее всех. Но сарафанное радио разносит всё среди своих всегда", — поделилась актриса в телеграм-канале.

Рудова также обратилась к беспокоящим её женатикам с просьбой "не быть идиотами".