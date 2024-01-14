"Не будьте идиотами": Завидная холостячка Рудова призналась, что её хотят женатики
Актриса Рудова призналась, что ей пишут женатые знаменитости
Наталья Рудова. Обложка © Telegram / Rudovanata
Завидная холостячка Наталья Рудова призналась, что ей пишут женатые знаменитые мужчины. В современном обществе, по словам 40-летней звезды сериала "Универ", все понятия перевернулись и ни у кого нет никакого страха.
"Пишут и женатые, и знаменитости женатые. Все думают, что никто ничего не знает, думают, что умнее всех. Но сарафанное радио разносит всё среди своих всегда", — поделилась актриса в телеграм-канале.
Рудова также обратилась к беспокоящим её женатикам с просьбой "не быть идиотами".
Ранее Лайф сообщал, что ряды звёздных холостячек пополнила телеведущая Лера Кудрявцева. Звёздная блондинка ушла от мужа — хоккеиста Игоря Макарова — из-за, вероятно, его проблем с алкоголем. В браке пара прожила десять лет, есть пятилетняя дочь.