Огромные счета за электричество могут лишить британцев тысяч пабов и ресторанов

В Великобритании тысячи ресторанов и баров вынуждены закрываться из-за подорожания электроэнергии и роста цен за аренду нежилых помещений. Об этом пишет газета Independent со ссылкой на данные консалтинговой группы CGA.

"Тысячи баров, ресторанов и пабов по всей Великобритании навсегда прекращают деятельность из-за непомерной стоимости аренды, производственных расходов", — говорится в материале.

Журналисты газеты отмечают, что с января по сентябрь 2023 года в Британии каждый день закрывалось свыше десяти подобных заведений, в итоге их общее число в королевстве снизилось до менее 100 тысяч. Среди других причин банкротства заведений аналитики называют рост цен на продукты и нехватку рабочих рук.