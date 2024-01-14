Регион

Уведомления отключены

14 января, 19:45

Выпустили почти 100 пуль: Зверское убийство владельца заправки в Афинах попало на видео

ERT NEWS: В Афинах застрелили владельца заправки, выпустив 97 пуль

В Греции в районе Неос-Козмос застрелили 44-летнего владельца автозаправочной станции Вангелиса Замбуниса при выходе с работы, передаёт телеканал ERT News. На месте зверского убийства, которое попало на камеры наблюдения, было найдено 97 гильз.

Убийство 44-летнего владельца бензоколонки Вангелиса Замбуниса. Видео © X / thestandardgr

На видео можно заметить двух мужчин, которые подъехали к автомобилю бизнесмена и шквальным огнём пробили бронированную машину. Затем один из преступников открыл дверь автомобиля и выстрелил в мужчину из пистолета. Известно, что хозяин заправки был вооружён, но отпор дать не успел. Он погиб на месте происшествия.

Также указано, что одна пуля попала в квартиру рядом стоящего дома. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители нашли в районе Дафни сгоревший джип нападавших. Предположительно, он был угнан.

"Это 16-е убийство за последние семь лет в мире греческой мафии приписывают сведению счётов", — пояснил телеканал.

Умер на руках у врачей: Мужчину расстреляли на парковке ТЦ в Подмосковье
Умер на руках у врачей: Мужчину расстреляли на парковке ТЦ в Подмосковье

Некоторые, как выяснилось, пытаются убить и за меньшее. Так, в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в сторону женщины, которая хотела покормить бездомных собак. Нападавший отделался протоколом о мелком хулиганстве, но на него могут завести уголовное дело.

Обложка ©

Getty Images / Costas Baltas / Anadolu

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Греция
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров