Выпустили почти 100 пуль: Зверское убийство владельца заправки в Афинах попало на видео

В Греции в районе Неос-Козмос застрелили 44-летнего владельца автозаправочной станции Вангелиса Замбуниса при выходе с работы, передаёт телеканал ERT News. На месте зверского убийства, которое попало на камеры наблюдения, было найдено 97 гильз.

Убийство 44-летнего владельца бензоколонки Вангелиса Замбуниса. Видео © X / thestandardgr

На видео можно заметить двух мужчин, которые подъехали к автомобилю бизнесмена и шквальным огнём пробили бронированную машину. Затем один из преступников открыл дверь автомобиля и выстрелил в мужчину из пистолета. Известно, что хозяин заправки был вооружён, но отпор дать не успел. Он погиб на месте происшествия.



Также указано, что одна пуля попала в квартиру рядом стоящего дома. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители нашли в районе Дафни сгоревший джип нападавших. Предположительно, он был угнан.

"Это 16-е убийство за последние семь лет в мире греческой мафии приписывают сведению счётов", — пояснил телеканал.