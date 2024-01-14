Стала известна причина смерти актёра Захаренкова

Стала известна причина смерти 38-летнего актёра и каскадёра Александра Захаренкова. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на президента Гильдии каскадёров Александра Иншакова, у деятеля киноискусства случился инсульт.

"Да, Захаренков умер, у него был инсульт", — заявил собеседник издания.

Помимо этого, представитель гильдии Юлия раскрыла дополнительные подробности случившегося. По её словам, отёк мозга произошёл из-за того, что проблему не удалось вовремя установить.