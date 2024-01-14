Стала известна причина смерти актёра Захаренкова
"Известия": Причиной смерти актёра Захаренкова стал инсульт
Российский актёр и каскадёр Александр Захаренков. Обложка © kino-teatr.ru
Стала известна причина смерти 38-летнего актёра и каскадёра Александра Захаренкова. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на президента Гильдии каскадёров Александра Иншакова, у деятеля киноискусства случился инсульт.
"Да, Захаренков умер, у него был инсульт", — заявил собеседник издания.
Помимо этого, представитель гильдии Юлия раскрыла дополнительные подробности случившегося. По её словам, отёк мозга произошёл из-за того, что проблему не удалось вовремя установить.
О смерти актёра Александра Захаренкова Лайф сообщал 14 января. Он снимался в таких фильмах, как "Псевдоним Албанец", "Котовский", "Геймеры", "СОБР" и "Балканский рубеж".