Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией
Глава офиса Зеленского Ермак пожаловался на идеи в Давосе о переговорах с РФ
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Обложка © T.me / Андрей Ермак
В ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе некоторые участники мероприятия озвучили призывы к незамедлительным переговорам между Россией и Украиной. Как сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции, трансляция проводилась на сайте ВЭФ, для Киева этот вариант неприемлем.
"У нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. <…> Очень важно выслушать всех", — заявил Ермак и добавил, что у участников мероприятия не может быть абсолютно единой позиции по этому вопросу.
Ранее Лайф сообщал, что 14 января в Давосе также состоялась встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира". Мероприятие стало четвёртым по счёту, Россия не была приглашена ни на одну из этих встреч. В ходе него, в частности, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о необходимости участия России в переговорном процессе по теме Украины.