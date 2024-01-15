Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией

В ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе некоторые участники мероприятия озвучили призывы к незамедлительным переговорам между Россией и Украиной. Как сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции, трансляция проводилась на сайте ВЭФ, для Киева этот вариант неприемлем.

"У нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. <…> Очень важно выслушать всех", — заявил Ермак и добавил, что у участников мероприятия не может быть абсолютно единой позиции по этому вопросу.