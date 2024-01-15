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14 января, 21:45

Ермак пожаловался на предложения о немедленных переговорах с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак пожаловался на идеи в Давосе о переговорах с РФ

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Обложка © T.me / Андрей Ермак

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Обложка © T.me / Андрей Ермак

В ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе некоторые участники мероприятия озвучили призывы к незамедлительным переговорам между Россией и Украиной. Как сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на пресс-конференции, трансляция проводилась на сайте ВЭФ, для Киева этот вариант неприемлем.

"У нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. <…> Очень важно выслушать всех", — заявил Ермак и добавил, что у участников мероприятия не может быть абсолютно единой позиции по этому вопросу.

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Ранее Лайф сообщал, что 14 января в Давосе также состоялась встреча советников по национальной безопасности, посвященная украинской "формуле мира". Мероприятие стало четвёртым по счёту, Россия не была приглашена ни на одну из этих встреч. В ходе него, в частности, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о необходимости участия России в переговорном процессе по теме Украины.

Оксана Попова
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