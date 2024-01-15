Путин поздравил сотрудников Следственного комитета РФ с Днём образования органа

Глава государства Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета Российской Федерации с Днём образования органа. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении президент отметил, что СК считается одним из ключевых звеньев правоохранительной системы России. По его словам, сотрудники ведомства находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твёрдо отстаивая интересы государства и защищая права и свободы граждан.

"Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России", — подчеркнул Путин.

В заключение российский лидер выразил уверенность в том, что сотрудники ведомства и впредь будут беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, а также достойно исполнять свой долг.