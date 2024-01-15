День фигурного катания, Куриный день, День образования Следкома: Праздники и приметы 15 января Сегодня, 15 января 2024 года, в России отмечаются два праздника, посвящённых людям в погонах. А ещё это день очень красивого вида спорта и одного из самых популярных в мире интернет-сайта. В народе раньше в эту дату "чествовали" домашнюю птицу. 14 января, 21:01 15 января отмечается День фигурного катания. Камила Валиева во время выступления. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

День фигурного катания

15 января в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных в нашей стране видов спорта, — День фигурного катания. Несколько фактов о нём: Это неформальный международный праздник.

Отмечается каждый год 15 января.

Призван привлечь больше внимания к этому виду спорта, повысить его популярность.

В этот день проводятся мастер-классы, в спортшколах и на катках проходят дни открытых дверей.

На самом деле, поскольку официального Дня фигурного катания нет, этот праздник отмечается в разные даты, и 15 января — одна из них. В этот день можно чествовать как профессионалов, с юных лет стоящих на коньках, так и любителей, даже тех, кто только осваивает грациозные пируэты на льду.

Фигурное катание — это очень сложный вид спорта. Атлет выполняет на льду движения на коньках в разных направлениях, прыжки, целые наборы трудоёмких упражнений, требующих невероятной координации и физической подготовки. Фигурное катание считается видом конькобежного спорта, поэтому на мировом уровне оно входит в структуру ISU — Международного союза конькобежцев. В России же этот вид спорта находится в ведении Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР).

Согласно книге "Фигурное катание на коньках" под редакцией выдающегося тренера Алексея Мишина, первое упоминание о железных коньках датируется 1380 годом — оно содержится в исландской саге о Фритьофе. Первые официальные правила соревнований на коньках появились в Великобритании. В России же популяризацию этого вида спорта связывают с именем Петра I. Вдохновившись голландской культурой, он привёз коньки на родину. Сегодня, спустя более чем три века, Россия является одним из государств-лидеров по развитию фигурного катания. Отечественные тренеры и фигуристы очень востребованы по всему миру.

День образования Следственного комитета РФ

15 января отмечается День образования Следственного комитета РФ. Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

На 15 января в России приходится ведомственный праздник — День образования Следственного комитета РФ. Рассказываем о нём: Это российский неофициальный профессиональный праздник.

Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 15 января.

Приурочен к дате образования этого госоргана в 2011 году.

В этот день награждают отличившихся сотрудников СК, звучат слова поздравления от руководства.

15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации", который был принят 28 декабря 2010 года. Поэтому посвящённый новому ведомству праздник решили отмечать в этот день.

Следком, как и прокуратура, не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Он относится к государственным военизированным организациям, наделён правом производства предварительного расследования. Главой СК РФ является председатель, с момента основания службы ею руководит Александр Бастрыкин. Назначается и освобождается от должности председатель СК президентом РФ.

Интересно, что впервые отделить следственное ведомство от других государственных структур решил Пётр I. Он провёл судебную реформу, разделив уголовный процесс на две стадии: предварительное расследование и судебное разбирательство. Первые следственные органы появились в России в 1713 году. Правда, после кончины императора вскоре такой порядок упразднили, но только чтобы потом вновь к нему вернуться.

Современный Следственный комитет "вырос" из прокуратуры, куда входил некоторое время, прежде чем Россия вернулась к модели, принятой Петром I. Таким образом, сегодня работники Следственного комитета могут отпраздновать своего рода "день независимости", а не "день рождения" своего ведомства. В любом случае этот праздник — хороший повод подвести итоги работы и отметить отличившихся.

Кстати, в России есть ещё один праздник, пересекающийся с этим, — День сотрудника органов следствия РФ. Он отмечается 25 июля, но касается сотрудников не только Следкома, но и представителей других ведомств, у которых есть полномочия вести следствие.

День Главного штаба Военно-морского флота РФ

15 января отмечается День Главного штаба Военно-морского флота РФ. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

15 января в России свой праздник отмечают также другие люди в погонах: на эту дату приходится День Главного штаба Военно-морского флота РФ: Это официальный российский ведомственный праздник.

Был учреждён приказом главкома ВМФ от 15 июля 1996 года.

Приурочен к дате образования штаба.

История Главного штаба ВМФ берёт своё начало с 15 января 1938 года. Тогда Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР утвердили "Положение о народном комиссариате военно-морского флота". Главный штаб ВМФ был создан для запуска десятилетней программы развития флота, которая предусматривала присутствие боевых кораблей в океанах, как и присуще морской державе с такой богатой историей.

Главный штаб Военно-морского флота РФ сейчас дислоцируется в историческом центре Санкт-Петербурга, в Адмиралтействе. Главкомом ВМФ является адмирал Николай Евменов. По традиции в профессиональный праздник он обращается с поздравлениями к адмиралам, генералам, офицерам, военнослужащим и служащим ГШ ВМФ.

— Структура Главного штаба ВМФ и его структурных подразделений сегодня отвечает всем требованиям, предъявляемым к системе боевого управления океанским военно-морским флотом. Чёткая организация работы Главного штаба ВМФ позволяет эффективно организовывать деятельность ВМФ России на межвидовом и общефлотском уровне, выполнять поставленные задачи любой сложности, — отмечал Николай Евменов в одном из таких поздравлений.

День рождения Википедии

15 января отмечается день рождения Википедии. Фото © Shutterstock

15 января в России и других странах отмечается праздник, посвящённый всемирно значимому интернет-ресурсу, — день рождения Википедии. Кратко о нём: Это неофициальный международный праздник.

Отмечается ежегодно в одну дату — 15 января.

Приурочен к дате открытия сайта.

Празднуется в интернет-пространстве с целью подчеркнуть важность онлайн-энциклопедии.

Википедия (Wikipedia) — это всемирная универсальная интернет-энциклопедия, свободно распространяемая в Сети. Её статьи представлены на трёх сотнях языков. Они создаются коллективным трудом добровольных авторов. По объёму сведений считается самой полной энциклопедией из когда-либо созданных человечеством.

Прообразом Википедии считают Нупедию (Nupedia). Тот проект был ограниченным: работал лишь на английском языке, а статьи писали только учёные и представители академической среды. Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, её основатели Ларри Сэнгер (Larry Sanger) и Джимми Уэйлс (Jimmy Wales) 15 января 2001 года открыли сайт "Википедия". Там они разрешили вносить правки любому зарегистрированному пользователю, что сделало этот проект крайне популярным.

Объём Википедии постоянно растёт, пополняясь всё новыми знаниями. Её сайт стабильно входит в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира. Увы, демократия, которая легла в основу Википедии, имеет и негативные стороны: нередко материалы в онлайн-энциклопедии получают трактовку в угоду автору. В России, чтобы предоставить альтернативу, создаётся свой вариант такого справочника — Рувики. Там уже около двух миллионов статей на русском языке. Интерфейс этого портала был переведён на 20 языков народов России, а в 2024 году планируется открыть ещё минимум десять языковых разделов.

Приметы 15 января

Память святителя Сильвестра

15 января Русская православная церковь чтит память святителя Сильвестра, который жил на рубеже III и IV веков. Он родился в Риме в семье христиан. Отец его рано умер, и воспитал мальчика его учитель, пресвитер Квирин. Во взрослом возрасте Сильвестр не побоялся принять святого исповедника епископа Тимофея. Молодого человека схватили и судили за то, что он похоронил тело Тимофея после его мученической кончины. Освободившись из тюрьмы, в тридцатилетнем возрасте Сильвестр стал священником, а через 15 лет — епископом Римским. Папа Сильвестр управлял Римской церковью более двадцати лет и мирно скончался в старости.

Сильвестров день, Куриный день

В народе же на Руси 15 января праздновали Сильвестров день, который также называли Куриным. В эту дату крестьяне заговаривали болезни и выгоняли из домов и хлевов лихоманок — злобных духов-сестёр. Хозяйки тщательно убирали в курятнике, приводили в порядок насесты, окуривали стены и потолок девясилом или навозом, вешали над порогом на ниточке камень — куриный бог, который закрывал путь для "злых кикимор".

Погодные приметы 15 января

Треск дров в печи — к лютой стуже.

Сорока села у дома — к метели.

Птицы ныряют в снег — к оттепели.

Рога месяца крутые — к морозам, а пологие — к метели.

Именинники 15 января

15 января именины может отмечать российский актёр Пётр Фёдоров. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 15 января, именины могут отмечать: Сергей

Серафим

Ульяна

Юлиана

Кузьма

Пётр

Марк

Василий.

Авторы Вадим Андреев