Накрывший Сахалин снежный апокалипсис привёл к транспортному коллапсу

Около 20 рейсов было задержано в аэропорту Южно-Сахалинска на прилёт и вылет. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани, причиной случившегося стала накрывшая регион непогода. Также частично ограничено движение пассажирского и личного транспорта. На данный момент в регионе фиксируется мощный циклон, видимость менее 500 метров и снежная метель

"Задержка по метеоусловиям", — рассказал собеседник информагентства, подчеркнув, что за утро в Южно-Сахалинске не удалось отправить и принять ни одного самолёта.

В Минтрансе региона сообщили журналистам, что из-за метели нарушено пассажирское сообщение между Южно-Сахалинском и Поронайском, Александровском-Сахалинским, Смирных, Вахрушевым, Макаровым, Невельском, Корсаковым, Углегорском, Красногорском и Шахтёрском, соединяющее областной центр и восемь городских округов на Сахалине.

В настоящее время пользователи социальных сетей активно делятся в Сети роликами, на которых можно увидеть непростую обстановку на Сахалине. В частности, на дорогах участились аварии, в Анивском городском округе без электричества осталось более 500 жителей из-за обрыва высоковольтных проводов. Кроме того, мощнейший ветер снёс огромную ёлку в одном из районов, которая едва не убила местных жителей. Также в связи с накрывшей регион непогодой школьников восьми муниципалитетов в понедельник перевели на дистанционку.