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15 января, 02:05

Накрывший Сахалин снежный апокалипсис привёл к транспортному коллапсу

Из-за циклона на Сахалине частично нарушено автомобильное сообщение

Обстановка на Сахалине после мощнейшего снегопада. Обложка © VK / Сахалин и Курилы|sakh.online

Обстановка на Сахалине после мощнейшего снегопада. Обложка © VK / Сахалин и Курилы|sakh.online

Около 20 рейсов было задержано в аэропорту Южно-Сахалинска на прилёт и вылет. Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителей воздушной гавани, причиной случившегося стала накрывшая регион непогода. Также частично ограничено движение пассажирского и личного транспорта. На данный момент в регионе фиксируется мощный циклон, видимость менее 500 метров и снежная метель

"Задержка по метеоусловиям", — рассказал собеседник информагентства, подчеркнув, что за утро в Южно-Сахалинске не удалось отправить и принять ни одного самолёта.

Накрывший Сахалин мощный снежный циклон. Видео © t.me / ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта / t.me / ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта / VK / Сахалин и Курилы|sakh.online

В Минтрансе региона сообщили журналистам, что из-за метели нарушено пассажирское сообщение между Южно-Сахалинском и Поронайском, Александровском-Сахалинским, Смирных, Вахрушевым, Макаровым, Невельском, Корсаковым, Углегорском, Красногорском и Шахтёрском, соединяющее областной центр и восемь городских округов на Сахалине.

В настоящее время пользователи социальных сетей активно делятся в Сети роликами, на которых можно увидеть непростую обстановку на Сахалине. В частности, на дорогах участились аварии, в Анивском городском округе без электричества осталось более 500 жителей из-за обрыва высоковольтных проводов. Кроме того, мощнейший ветер снёс огромную ёлку в одном из районов, которая едва не убила местных жителей. Также в связи с накрывшей регион непогодой школьников восьми муниципалитетов в понедельник перевели на дистанционку.

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Напомним, что ещё в минувшую пятницу, 12 января, Лайф писал, что Сахалин оказался отрезанным от материковой России из-за мощного снежного циклона. На тот момент остров не могли покинуть самолёты, дороги были перекрыты, а работа паромной переправы приостановлена.

Алексей Соловьёв
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