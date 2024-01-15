Один человек погиб при частичном затоплении шахты "Заполярная" в Коми
Горняк погиб в результате частичного затопления шахты "Заполярная" в Воркуте, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Республике Коми. Один рабочий госпитализирован с различными травмами.
"Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 15 января стало известно о частичном затоплении шахты "Заполярная" в Воркуте. Инцидент произошёл из-за прорыва грунтовых вод. На аварийном участке работали трое горняков, изначально сообщалось, что один из них пропал, а другой пострадал.
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ТАСС / МЧС России