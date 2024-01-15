Один человек погиб при частичном затоплении шахты "Заполярная" в Коми

Горняк погиб в результате частичного затопления шахты "Заполярная" в Воркуте, сообщили в пресс-службе главка МЧС по Республике Коми. Один рабочий госпитализирован с различными травмами.

"Пострадавший с ушибами и переломом доставлен в больницу. Третий рабочий погиб", — говорится в сообщении.