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15 января, 06:47

Жителей Японии напугал пролетевший в небе загадочный "огненный шар"

Пользователи японских соцсетей обсуждают пролетевший в небе яркий огненный шар

Социальные сети и СМИ Японии сообщают о ярко-зелёном "огненном шаре", который был замечен в восточной и северо-восточной частях страны. Первым о загадочном небесном объекте написал в своём блоге сотрудник краеведческого музея города Хирацуки в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии.

Падение метеорита в Японии. Видео © X / dfuji1

"Он падал со скоростью 42,4 км/с и углом входа в атмосферу 23,3 градуса и пролетал от побережья залива Сагами над префектурой Нагано", — написал Фудзии в соцсети Х.

По его словам, жители районов слышали взрыв, причиной которого могло стать падение метеорита. Некоторые из камер, отмечает сотрудник музея, смогли записать звук, вызванный ударными волнами. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Ранее Лайф писал, что жители Турции сняли на видео падение метеорита, который упал на юго-востоке страны. Явление смогли наблюдать в Газиантепе, Малатье, Диярбакыре, Эрзуруме и прилегающих районах.

Обложка ©

X / dfuji1

Ян Поланин
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