Жителей Японии напугал пролетевший в небе загадочный "огненный шар"

Социальные сети и СМИ Японии сообщают о ярко-зелёном "огненном шаре", который был замечен в восточной и северо-восточной частях страны. Первым о загадочном небесном объекте написал в своём блоге сотрудник краеведческого музея города Хирацуки в японской префектуре Канагава Дайти Фудзии.

Падение метеорита в Японии. Видео © X / dfuji1

"Он падал со скоростью 42,4 км/с и углом входа в атмосферу 23,3 градуса и пролетал от побережья залива Сагами над префектурой Нагано", — написал Фудзии в соцсети Х.

По его словам, жители районов слышали взрыв, причиной которого могло стать падение метеорита. Некоторые из камер, отмечает сотрудник музея, смогли записать звук, вызванный ударными волнами. О пострадавших и разрушениях не сообщается.