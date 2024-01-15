Интернет, USB и коктейльные столики: Стало известно, каким будет салон обновлённого Ту-214

Авиакомпания "Аэрофлот" и Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") договорились о параметрах салонов самолётов Ту-214. Об этом сообщает РБК. Как пишет издание, салон будет выполнен в двухместной компоновке на 170–175 мест, из которых 163 выделят для экономкласса.

Уточняется, что во время полётов над водой пять кресел будут убираться, вместо них установят спасательные плоты, в результате чего количество сидений сократится до 170. Пассажиры смогут подключать свои гаджеты к USB-разъёмам в креслах, а бизнес-места дополнительно оборудуют специальными коктейльными столиками. В самолётах, которые начнут поставлять с 2026 года, специалисты вмонтируют в кресла бизнес-класса мониторы для стриминга развлечений, также в будущем появится Интернет. В салоне Ту-214 разместят четыре туалета — два в центре, по одному — в передней и задней частях.

Первые пять Ту-214 будут поставлены в декабре 2024-го – январе 2025 года. Всего авиакомпания получит 63 новых отечественных лайнера (11 Ту-214, 34 SJ-100, 18 МС-21). На эти цели выделено более 175 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).