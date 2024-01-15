Стало известно о состоянии мальчика, которого едва не задушил шарф на подъёмнике под Челябинском

Состояние шестилетнего мальчика из Кургана, который едва не умер от удушения на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области, показывает положительную динамику, но по-прежнему тяжёлое. Об этом сообщили в челябинском Минздраве.

В Челябинской области на горнолыжном курорте мальчика едва не задушил шарф на подъёмнике. Видео © VK / "Регион 74. Магнитогорск"

"Состояние мальчика врачи оценивают как тяжёлое с положительной динамикой. Ребёнку продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", — отметили в ведомстве в беседе с Ura.ru.