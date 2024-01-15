Регион

Уведомления отключены

15 января, 09:49

Стало известно о состоянии мальчика, которого едва не задушил шарф на подъёмнике под Челябинском

У пострадавшего на подъёмнике ребёнка из Кургана отмечена положительная динамика

Состояние шестилетнего мальчика из Кургана, который едва не умер от удушения на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области, показывает положительную динамику, но по-прежнему тяжёлое. Об этом сообщили в челябинском Минздраве.

В Челябинской области на горнолыжном курорте мальчика едва не задушил шарф на подъёмнике. Видео © VK / "Регион 74. Магнитогорск"

"Состояние мальчика врачи оценивают как тяжёлое с положительной динамикой. Ребёнку продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", — отметили в ведомстве в беседе с Ura.ru.

Страшная гибель мальчика из Челябинска на термальном курорте попала на видео
Страшная гибель мальчика из Челябинска на термальном курорте попала на видео

Как сообщал Лайф, 12 января на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области шестилетний мальчик едва не умер от удушения, когда его шарф затянуло во вращающийся барабан подъёмника. Ребёнок в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, он находится в коме. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья".

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров