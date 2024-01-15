Стало известно о состоянии мальчика, которого едва не задушил шарф на подъёмнике под Челябинском
У пострадавшего на подъёмнике ребёнка из Кургана отмечена положительная динамика
Состояние шестилетнего мальчика из Кургана, который едва не умер от удушения на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области, показывает положительную динамику, но по-прежнему тяжёлое. Об этом сообщили в челябинском Минздраве.
В Челябинской области на горнолыжном курорте мальчика едва не задушил шарф на подъёмнике. Видео © VK / "Регион 74. Магнитогорск"
"Состояние мальчика врачи оценивают как тяжёлое с положительной динамикой. Ребёнку продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь", — отметили в ведомстве в беседе с Ura.ru.
Как сообщал Лайф, 12 января на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области шестилетний мальчик едва не умер от удушения, когда его шарф затянуло во вращающийся барабан подъёмника. Ребёнок в тяжёлом состоянии попал в реанимацию, он находится в коме. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья".
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