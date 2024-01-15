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15 января, 09:41

Пришлось накладывать швы: Бутылка с пивом взорвалась и едва не убила жительницу Подмосковья

"SHOT Проверка": Взорвавшаяся бутылка с пивом чуть не убила девушку в Подмосковье

Девушка, которую едва не убила бутылка пива. Обложка © Telegram / "SHOT Проверка"

Девушка, которую едва не убила бутылка пива. Обложка © Telegram / "SHOT Проверка"

Пиво в прямом смысле слова едва не убило молодую жительницу Московской области. Как сообщает "SHOT Проверка", осколок от взорвавшейся стеклянной бутылки воткнулся девушке прямо в шею.

Бутылка пива, которая едва не убила жительницу Подмосковья. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"

По информации телеграм-канала, безалкогольное пшеничное пиво пострадавшая купила в магазине у дома. Спустя некоторое время она решила продегустировать напиток. Как только девушка прикоснулась к крышке, тут же бабахнуло. Причём осколки вонзились в шею и лицо, а также разлетелись по всей кухне. В итоге врачам пришлось накладывать швы на порезы.

Один из осколков бутылки прилетел прямо в шею девушки. Фото © Telegram / "SHOT Проверка"

Один из осколков бутылки прилетел прямо в шею девушки. Фото © Telegram / "SHOT Проверка"

Связаться с производителем "пива-убийцы" нереально, утверждает пострадавшая. На горячей линии компании KBREW из Томской области постоянно срабатывает автоответчик.

Ранее Лайф писал, что жительница Приморского края была арестована за попытку убить двухлетнего сына. Горе-мать хотела зарезать малыша "розочкой". От гибели ребёнка буквально спасло чудо, тем не менее оставить раны и порезы на теле малыша неадекватка всё-таки успела.

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Наталья Исакова
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