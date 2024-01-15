Пришлось накладывать швы: Бутылка с пивом взорвалась и едва не убила жительницу Подмосковья
"SHOT Проверка": Взорвавшаяся бутылка с пивом чуть не убила девушку в Подмосковье
Девушка, которую едва не убила бутылка пива. Обложка © Telegram / "SHOT Проверка"
Пиво в прямом смысле слова едва не убило молодую жительницу Московской области. Как сообщает "SHOT Проверка", осколок от взорвавшейся стеклянной бутылки воткнулся девушке прямо в шею.
Бутылка пива, которая едва не убила жительницу Подмосковья. Видео © Telegram / "SHOT Проверка"
По информации телеграм-канала, безалкогольное пшеничное пиво пострадавшая купила в магазине у дома. Спустя некоторое время она решила продегустировать напиток. Как только девушка прикоснулась к крышке, тут же бабахнуло. Причём осколки вонзились в шею и лицо, а также разлетелись по всей кухне. В итоге врачам пришлось накладывать швы на порезы.
Один из осколков бутылки прилетел прямо в шею девушки. Фото © Telegram / "SHOT Проверка"
Связаться с производителем "пива-убийцы" нереально, утверждает пострадавшая. На горячей линии компании KBREW из Томской области постоянно срабатывает автоответчик.
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