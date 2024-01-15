Песков: Кремль не обладает информацией о якобы сбитых ВСУ российских самолётах

В Кремле не обладают информацией о якобы уничтоженных ВСУ российских самолётах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о сбитых А-50 и Ил-22 ВС России.

"Нет, информации нет... Всё-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции", — сказал он, переадресовав вопрос Минобороны.