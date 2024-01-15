Песков: Кремль не обладает информацией о якобы сбитых ВСУ российских самолётах
В Кремле не обладают информацией о якобы уничтоженных ВСУ российских самолётах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о сбитых А-50 и Ил-22 ВС России.
"Нет, информации нет... Всё-таки это тема, которая касается хода специальной военной операции", — сказал он, переадресовав вопрос Минобороны.
Ранее Дмитрий Песков высказался о судьбе американской военной помощи Украине. Он заметил, что власти Штатов начали всё чаще задаваться вопросом, куда уходят эти деньги и насколько поддержка эффективна.
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ТАСС / Ладислав Карпов