Лайф посчитал, во сколько в 2024 году обойдутся чаепитие и экспресс-омоложение из "Чародеев"

"Чародеи" — любимая советская новогодняя киносказка режиссёра Константина Бромберга по сценарию братьев Стругацких. Пересматривая ленту, Лайф решил выяснить, а сколько сегодня бы стоило сказочное чаепитие или экспресс-омоложение. Подсчитать нам помогли профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина и заместитель кафедры Института экономики и финансов ГУУ Светлана Сазанова.

Сказочное чаепитие

Одним из ярких эпизодов фильма было общение героев со скатертью-самобранкой, отличавшейся характерным для работников общепита того времени поведением. Только после полученной взбучки от магистра Коврова скатерть всё же накрыла на стол, поставив чай в чайнике, баранки, сухари, четыре пряника, рогалики, варенье и дефицитные, судя по фразе самой скатерти, лимоны.

Чаепитие со скатертью-самобранкой. К/ф "Чародеи", 1982, режиссёр Константин Бромберг. Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Для подсчёта цен были выбраны три крупные торговые сети, распространённые в России, а также кофейня с пунктом в меню "чайная тарелка", расположенная в городе, отдалённом от Москвы около ночи езды на поезде, — примерно в таком отдалении, судя по фильму, располагался и Китежград.

В фильме Константина Бромберга цена чаепития на четверых составила 4 рубля 89 копеек. Сегодня стоимость такого застолья составит: в варианте с сетевыми магазинами — 829 рублей 81 копейку, 1200 рублей 94 копейки или 1279 рублей, а в кофейне — порядка 1300 рублей.

Экспресс-омоложение

Перед новогодним балом заколдованная красавица Алёнушка требует от своего ухажера Аполлона Сатанеева "стать молодым или хотя бы им казаться". С учётом его возраста и анатомии лица, для этого в наши дни пришлось бы воспользовался услугами пластического хирурга и косметолога. В кадрах с помолодевшим персонажем Валентина Гафта первыми в глаза бросаются шикарные волосы и появившиеся усы. А значит, не обошлось без пересадки волос.

Преображение Аполлона Сатанеева. К/ф "Чародеи", 1982, режиссёр Константин Бромберг. Фото © YouTube / Odesa Film Studio

Сравнив кадры из фильма с таблицей Норвуда, где показаны степени облысения у мужчин, можно определить, что у Сатанеева примерно 4 стадия облысения. Это значит, что для пересадки будет необходимо порядка 4000 графтов. Графт — это элемент волосяной ткани головы с находящимися в нём фолликулами волос. В России стоимость такой пересадки волос начинается от 5–6 тысяч евро за пересадку по технологии FUE и от 8–9 тысяч евро — за более современную пересадку DHI. Выгоднее сделать пересадку в Турции, там она обойдётся около 2–3 тысяч евро.

Для пересадки усов потребуется порядка 300–400 графтов. Цена одного графта начинается от 100 рублей. Получается, что минимальная стоимость пересадки без сопутствующих услуг составит 30 000 рублей. Вроде и небольшая сумма, но с учётом того, что герою пришлось их тут же сбрить, деньги были потрачены зря.

Для зрительного омоложения кожи лица подойдут следующие процедуры: фейслифтинг с платизмопластикой — от 415 тысяч рублей;

верхняя и нижняя блефаропластика — от 150 тысяч рублей;

услуги косметолога (мезотерапия, биоревитализация, шлифовка кожи) — от 60 тысяч рублей;

комплекс процедур аппаратного скульптурирования тела или RF-лифтинга — от 60 тысяч рублей.

В фильме показана итоговая сумма расчёта процедур, которая составила 53 623 рубля. В то же время сегодня на омоложение Сатанеев потратил бы не менее 1 миллиона рублей.