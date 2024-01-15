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15 января, 10:16

На Кубани маленький ребёнок забросал снегом Вечный огонь

На Кубани полиция проверяет видео с ребёнком, закидавшим снегом Вечный огонь

В городе Абинске, расположенном на Кубани, ребёнок забросал снегом Вечный огонь, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД. Ведомство начало проверку.

На Кубани маленький ребёнок забросал снегом Вечный огонь. Видео © Telegram / 23 МВД

"Материал зарегистрирован в ОМВД России по Абинскому району, сотрудники полиции проверяют информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее сообщений в полицию по данному инциденту не поступало", — говорится в сообщении.

На опубликованном в Сети видео — момент акта вандализма. В социальных сетях пишут, что ребёнку примерно семь-десять лет.

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Ранее в Пскове задержали троих подростков, которые забросали снегом Вечный огонь. По словам родителей, дети просто хотели посмотреть, как тает снег.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Константинов
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