На Кубани маленький ребёнок забросал снегом Вечный огонь
На Кубани полиция проверяет видео с ребёнком, закидавшим снегом Вечный огонь
В городе Абинске, расположенном на Кубани, ребёнок забросал снегом Вечный огонь, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД. Ведомство начало проверку.
На Кубани маленький ребёнок забросал снегом Вечный огонь. Видео © Telegram / 23 МВД
"Материал зарегистрирован в ОМВД России по Абинскому району, сотрудники полиции проверяют информацию и устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее сообщений в полицию по данному инциденту не поступало", — говорится в сообщении.
На опубликованном в Сети видео — момент акта вандализма. В социальных сетях пишут, что ребёнку примерно семь-десять лет.
Ранее в Пскове задержали троих подростков, которые забросали снегом Вечный огонь. По словам родителей, дети просто хотели посмотреть, как тает снег.
ТАСС / Михаил Терещенко