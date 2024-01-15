Судебный пристав найден мёртвым у здания суда в Петербурге
"Mash на Мойке": В Петербурге нашли тело пристава у Василеостровского суда
Судебный пристав найден мёртвым в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
По данным телеграм-канала, тело мужчины обнаружили во дворе Василеостровского районного суда. Предварительно, он свёл счёты с жизнью. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Лайф сообщал, что экспертиза подтвердила, что один из первых рэперов России Sir-J (Сергей Булавинцев) погиб. Останки, которые обнаружили после пожара в загородном доме в Подмосковье, действительно принадлежат ветерану отечественной рэп-сцены.
ТАСС / Владимир Гердо