Судебный пристав найден мёртвым у здания суда в Петербурге

Судебный пристав найден мёртвым в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, тело мужчины обнаружили во дворе Василеостровского районного суда. Предварительно, он свёл счёты с жизнью. На месте происшествия работают экстренные службы.