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15 января, 11:00

Секс под наркотиками обернулся для москвича переломом члена

Mash: 35-летний москвич под наркотиками сломал детородный орган

Фото © Freepik

Фото © Freepik

35-летний москвич попал в больницу с переломом полового члена, передаёт Mash. Эта неприятность приключилась с ним из-за запрещённых веществ: мужчина, по данным телеграм-канала, принял два вида наркотиков и потерял бдительность в процессе интима. В моменте, когда любовники экспериментировали с позами, дама услыхала хруст, а затем — вопль партнёра. Любителя острых ощущений госпитализировали.

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А ранее мужчинам рассказали, как распространённая секс-игрушка — эрекционное кольцо — может лишить их самого дорогого. Продолжительное сдавливание полового органа требует незамедлительной реакции и неотложных мер для декомпрессии, чтобы кровь оттекала и не возникло некроза.

Алексей Берковиц
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