Секс под наркотиками обернулся для москвича переломом члена

35-летний москвич попал в больницу с переломом полового члена, передаёт Mash. Эта неприятность приключилась с ним из-за запрещённых веществ: мужчина, по данным телеграм-канала, принял два вида наркотиков и потерял бдительность в процессе интима. В моменте, когда любовники экспериментировали с позами, дама услыхала хруст, а затем — вопль партнёра. Любителя острых ощущений госпитализировали.