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15 января, 12:11

Минобороны анонсировало заключение большого договора России с Ираном

МО РФ: К подписанию готовится большой межгосударственный договор с Ираном

В понедельник, 15 января, главы оборонных ведомств России и Ирана Сергей Шойгу и Мохаммад Аштиани провели телефонные переговоры. В частности, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сейчас Москва и Тегеран готовятся заключить большой межгосударственный договор.

"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между РФ и Исламской Республикой Иран", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В ходе беседы Шойгу и Аштиани также обсудили вопросы региональной безопасности. Российский министр отметил, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия в интересах создания многополярного и равноправного мира.

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Как сообщал Лайф, в начале декабря президент Ирана Ибрахим Раиси прилетал в Москву, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны, в частности, обсуждали конфликт в секторе Газа и на Украине. Также в ходе встречи затрагивалась тема ОПЕК+ и решений, которые принимаются в её рамках.

Обложка ©

Getty Images / BornaMir

Наталья Исакова
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