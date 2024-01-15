Минобороны анонсировало заключение большого договора России с Ираном

В понедельник, 15 января, главы оборонных ведомств России и Ирана Сергей Шойгу и Мохаммад Аштиани провели телефонные переговоры. В частности, они обсудили военное и военно-техническое сотрудничество. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, сейчас Москва и Тегеран готовятся заключить большой межгосударственный договор.

"Стороны подчеркнули приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений, включая безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности друг друга, что будет подтверждено в готовящемся к подписанию большом межгосударственном договоре между РФ и Исламской Республикой Иран", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В ходе беседы Шойгу и Аштиани также обсудили вопросы региональной безопасности. Российский министр отметил, что Москва и Тегеран наращивают совместные усилия в интересах создания многополярного и равноправного мира.