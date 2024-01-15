В США забили тревогу из-за неуловимой российской бомбы "Дрель", которая особо опасна для ВСУ

Российская планирующая бомба "Дрель" представляет большую опасность для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Её системы наведения хорошо оптимизированы для поражения быстродвижущихся целей, а благодаря своему дизайну она неуязвима и незаметна для радаров. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

"Дрель" была разработана для использования в качестве основного гравитационного оружия, которое применяют истребители пятого поколения Су-57. Для её наведения на цель используются инерциальная система и ГЛОНАСС, указано в материале.

"По оценкам, одной кассеты суббоеприпасов бомбы "Дрель" будет достаточно для уничтожения целой ракетной батареи или танковой колонны", — пишет издание.

Авторы статьи добавили, что системы наведения боеприпаса оптимизированы для поражения быстродвижущихся целей, каждая бомба содержит 15 самонаводящихся боевых элементов. По словам экспертов, даже небольшое количество сброшенных снарядов позволяет нанести огромный ущерб противнику. Радиус действия "Дрели" превышает 50 километров.