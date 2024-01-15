Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины

"В контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидерами подчёркнута готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня объединения. По словам Нарендры Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства. Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины", — говорится в сообщении Кремля.

А ранее в Кремле рассказывали, что президент России и премьер-министр Индии могут провести традиционную встречу в 2024 году. Стоит отметить, что лидеры двух стран ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и этого года: в 2023-м Путин и Моди только созванивались.