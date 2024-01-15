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Путин и Моди обсудили ситуацию вокруг Украины

15 января, 12:57
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Лидеры обсудили вопросы развития российско-индийских отношений, ситуацию вокруг Украины, сотрудничество в рамках БРИКС и другие темы.

"В контексте стартовавшей 1 января председательской вахты Российской Федерации в БРИКС лидерами подчёркнута готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня объединения. По словам Нарендры Моди, Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства. Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины", — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин и Моди пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах — президентских в России и парламентских в Индии.

Премьер Индии пригласил Путина посетить страну
Премьер Индии пригласил Путина посетить страну

А ранее в Кремле рассказывали, что президент России и премьер-министр Индии могут провести традиционную встречу в 2024 году. Стоит отметить, что лидеры двух стран ежегодно встречаются в соответствии с Декларацией о стратегическом партнёрстве от 2000 года. Это происходило каждый год, кроме 2020-го (из-за пандемии коронавируса) и этого года: в 2023-м Путин и Моди только созванивались.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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