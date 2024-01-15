Профессор объяснила, как отличается иммунитет у оптимистов и пессимистов

Разные эмоции, которые испытывает человек, оказывают влияние на иммунную функцию. При этом у оптимистов в крови количество иммунных клеток выше, чем у пессимистов. Об этом рассказала профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова. Несмотря на то что эмоции оказывают лишь кратковременное влияние на иммунитет, этот паттерн сохраняется при разных взглядах на жизнь, пояснила специалист.

"Страх, тревога, неприятные, негативные эмоции снижают содержание так называемых Т-хелперов — наиболее многочисленной популяции Т-лимфоцитов, которые помогают функционировать другим иммунным клеткам, а также уменьшают активность естественных киллеров, которые вызывают гибель (лизис) опухолевых и инфицированных вирусами клеток", — подчеркнула эксперт в беседе с "Газетой.ru".

По словам Идовой, если человек ощущает положительные эмоции, например при просмотре комедии, уровень Т-хелперов увеличивается, благодаря чему иммунная система начинает работать эффективнее. У оптимистов, уточняет профессор, больше T-хелперов и естественных киллеров, так как они чаще испытывают положительные эмоции по жизни. А вот у пессимистов их намного меньше.

Идова добавила, что оптимисты и пессимисты по-разному реагируют на стресс. В частности, позитивные люди, полагающие, что всё будет хорошо, воспринимают стресс как нечто ужасное, из-за этого у них снижается иммунитет. А вот на пессимистов такое не действует: они как думали, что всё будет плохо, так и получается, подытожила эксперт.