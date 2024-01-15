Уролог рассказал, как москвич-наркоман мог умудриться сломать член во время секса

Перелом полового члена, который получил 35-летний москвич под наркотиками, возможен лишь при стойкой эрекции. Решить деликатную проблему можно только хирургическим путём. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач-уролог Андрей Смерницкий.

В урологии говорят "попал впросак", то есть встреча с костями малого таза промежности женщины. Под воздействием психостимулирующих средств, в состоянии алкогольного опьянения или сексуального перевозбуждения эрегированный половой член встречается с препятствием, чаще всего это кости таза, промежность. Андрей Смерницкий Врач-уролог поликлиники "ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной улице"

Врач добавил, что от удара повреждается белочная оболочка детородного органа, которая покрывает наполненные кровью кавернозные тела полового члена. В результате при переломе возникают обширная гематома и резкая острая боль, слышится хруст.

"Возможные осложнения: искривление полового члена, органическая эректильная дисфункция, разрыв уретры, острая задержка мочи. Прогноз сомнительный. Многое зависит от степени повреждения белочной оболочки, срочности оказания медицинской помощи", — добавил врач-уролог поликлиники "ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной улице".

По словам доктора, самая частая проблема, с которой сталкиваются мужчины при переломе пениса, — это нарушение потенции и эрекции. Восстанавливаться орган в таком случае будет минимум месяц. При этом не всегда он приобретает первоначальный вид. Всё зависит от времени оказания помощи, степени разрыва белочной оболочки и объёма гематомы, заключил Смерницкий.