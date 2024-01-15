Разрушающийся Дом Гоголя в Одессе превратят в отель

Дом в центре Одессы, где известный писатель Николай Гоголь трудился над вторым томом "Мёртвых душ", планируют превратить в апарт-отель после 20-летнего запустения. Объявления о продаже апартаментов опубликованы на некоторых специализированных сетевых ресурсах, а также на сайте Maestro Hotel Management, пишет местное издание "Думская".

По данным СМИ, эта компания взяла объект под свой контроль, его предварительная цена — 2,7 тысячи долларов за квадратный метр. Известно, что апарт-отель будет называться Rosset — в честь Александры Смирновой (Россет), с которой Гоголя связывала глубокая дружба.

"Внешний вид дома будет сохранён до мельчайших деталей, за этим очень строго следят. На первом этаже будут коммерческие помещения, на втором и третьем этажах — апартаменты", — уточнил менеджер управляющей компании.

Он добавил, что собственник по договору сможет проживать там не дольше трёх недель в году, а в оставшееся время помещения планируется сдавать в аренду. Примечательно, что за годы запустения в доме обрушилась часть кровли и повредились несущие конструкции и перекрытия. Летом 2021 года здание стали ремонтировать, но сейчас на фасаде виднеются трещины. Журналисты отмечают, что работы, вероятно, закончатся не скоро, однако на доме уже хотят заработать.

Дом Гоголя в Одессе построен в 1846 году. Здание принадлежало дяде писателя по материнской линии — отставному генерал-майору Андрею Трощинскому. Гоголь останавливался у него зимой 1850/1851 года, когда заканчивал работу над вторым томом поэмы "Мёртвые души". Последние 20 лет дом был заброшен и с каждым годом разрушался всё сильнее, подчёркивают украинские СМИ.