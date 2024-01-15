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15 января, 17:34

Вирусолог разнёс нашумевший фейк о коронавирусе из прошлого века

Вирусолог Малышев: Современного коронавируса в XX веке не было

Информация о существовании современного коронавируса SARS-CoV-2 в прошлом веке не соответствует действительности. Такое заявление сделал вирусолог Николай Малышев.

Ранее в соцсетях завирусились публикации о том, что коронавирус в аналогичной форме якобы существовал в 1976 году и лечился обычными противопростудными препаратами.

"Тогда современного коронавируса не было. Есть четыре других коронавируса, которые были очень распространены. Никаких проблем они не представляли", — сказал специалист в беседе с Ura.ru.

Малышев также отметил, что в то время коронавирусы могли лечиться обычными лекарствами от простуды. Объясняется это тем, что инфекции не были похожи на современные штаммы и протекали у пациентов легко, наподобие обычных респираторных заболеваний.

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Ранее Лайф сообщал, что спад заболеваемости гриппом, ОРВИ и CoViD-19 в России ожидается только к середине-концу марта. В январе, по прогнозам медиков, уровень будет лишь усиливаться.

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Freepik

Наталья Исакова
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