Вирусолог разнёс нашумевший фейк о коронавирусе из прошлого века

Информация о существовании современного коронавируса SARS-CoV-2 в прошлом веке не соответствует действительности. Такое заявление сделал вирусолог Николай Малышев.

Ранее в соцсетях завирусились публикации о том, что коронавирус в аналогичной форме якобы существовал в 1976 году и лечился обычными противопростудными препаратами.

"Тогда современного коронавируса не было. Есть четыре других коронавируса, которые были очень распространены. Никаких проблем они не представляли", — сказал специалист в беседе с Ura.ru.

Малышев также отметил, что в то время коронавирусы могли лечиться обычными лекарствами от простуды. Объясняется это тем, что инфекции не были похожи на современные штаммы и протекали у пациентов легко, наподобие обычных респираторных заболеваний.