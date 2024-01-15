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15 января, 16:35

Отказавшийся от участия в президентских выборах Явлинский улетел из России

Сооснователь партии "Яблоко" Явлинский уехал в Германию на медобследование

Григорий Явлинский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Григорий Явлинский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский уехал из России в Германию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.

Там уточнили, что 71-летний Явлинский выехал за пределы страны на медицинское обследование. Политик вернётся в Москву в начале февраля.

"Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определённой периодичностью ему надо проходить обследование", пояснили в партии.

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А ранее Лайф писал, что Явлинский отказался от участия в выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Политик говорил, что пойдёт баллотироваться, если россияне соберут 10 миллионов подписей за его кандидатуру, однако этого не произошло.

Дарья Нарыкова
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