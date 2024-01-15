Отказавшийся от участия в президентских выборах Явлинский улетел из России

Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский уехал из России в Германию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.

Там уточнили, что 71-летний Явлинский выехал за пределы страны на медицинское обследование. Политик вернётся в Москву в начале февраля.

"Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определённой периодичностью ему надо проходить обследование", — пояснили в партии.