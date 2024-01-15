Отказавшийся от участия в президентских выборах Явлинский улетел из России
Сооснователь партии "Яблоко" Явлинский уехал в Германию на медобследование
Григорий Явлинский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский уехал из России в Германию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу партии.
Там уточнили, что 71-летний Явлинский выехал за пределы страны на медицинское обследование. Политик вернётся в Москву в начале февраля.
"Григорий Явлинский поехал на медицинское обследование в Германию. В 2019 году ему сделали операцию на позвоночнике в одной из немецких клиник, и теперь с определённой периодичностью ему надо проходить обследование", — пояснили в партии.
А ранее Лайф писал, что Явлинский отказался от участия в выборах президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта. Политик говорил, что пойдёт баллотироваться, если россияне соберут 10 миллионов подписей за его кандидатуру, однако этого не произошло.