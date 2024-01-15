Названы сроки появления первого в мире триллионера

Первый в мире долларовый триллионер может появиться через 10 лет, а вот бедность не удастся победить ещё минимум 230 лет. К такому выводу пришли члены организации по борьбе с бедностью Oxfam International, сообщает AP News. Их гипотеза основывается на состояниях пяти богатейших людей мира из списка Forbes — Илона Маска (X, SpaceX, Tesla), Бернара Арно (Louis Vuitton Moët Hennessy), Джеффа Безоса (Amazon), Ларри Эллисона (Oracle) и Уоррена Баффетта (Berkshire Hathaway).

Кроме того, аналитики считают, что к 2027 году число миллионеров в мире увеличится примерно на 40%. Также представители Oxfam установили, что в минувшем году миллиардеры со всего мира стали богаче на 33%, их общее состояние выросло на 3,3 триллиона долларов.

"C 2020 года пять богатейших людей мира более чем удвоили своё состояние (с 405 до $869 миллиардов), тогда как пять миллиардов людей во всём мире стали беднее", — отмечают специалисты.