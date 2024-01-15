В США неизвестные нарисовали свастику у старейшего мемориала жертвам холокоста

В Филадельфии рядом с самым старым мемориалом жертвам холокоста была обнаружена нарисованная баллончиком на стене свастика, передаёт NBC News.

"Свастику обнаружили на стене рядом с мемориалом жертвам холокоста в Филадельфии. Власти расследуют акт вандализма", — уточняет телеканал.

По данным СМИ, в Америке возросло количество случаев антисемитизма. Что касается данного монумента, то он был возведён в 1964 году и является одним из старейших в Америке.