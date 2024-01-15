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15 января, 19:19

В США неизвестные нарисовали свастику у старейшего мемориала жертвам холокоста

NBC News: В Филадельфии рядом с мемориалам жертвам холокоста появилась свастика

У мемориала жертвам холокоста в Филадельфии был замечен подозрительный мужчина. Обложка © X / @hrkbenowen

У мемориала жертвам холокоста в Филадельфии был замечен подозрительный мужчина. Обложка © X / @hrkbenowen

В Филадельфии рядом с самым старым мемориалом жертвам холокоста была обнаружена нарисованная баллончиком на стене свастика, передаёт NBC News.

"Свастику обнаружили на стене рядом с мемориалом жертвам холокоста в Филадельфии. Власти расследуют акт вандализма", — уточняет телеканал.

По данным СМИ, в Америке возросло количество случаев антисемитизма. Что касается данного монумента, то он был возведён в 1964 году и является одним из старейших в Америке.

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Ранее в Красноярске задержали 24-летнего местного жителя, который повредил инсталляцию в виде буквы Z. Инцидент произошёл на улице Дзержинского. Задержанный выпивал с двумя своими знакомыми, когда набросился на инсталляцию. Он бил её руками и ногами, а также пытался сбросить с постамента.

Анатолий Симоненко
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