В США неизвестные нарисовали свастику у старейшего мемориала жертвам холокоста
NBC News: В Филадельфии рядом с мемориалам жертвам холокоста появилась свастика
У мемориала жертвам холокоста в Филадельфии был замечен подозрительный мужчина. Обложка © X / @hrkbenowen
В Филадельфии рядом с самым старым мемориалом жертвам холокоста была обнаружена нарисованная баллончиком на стене свастика, передаёт NBC News.
"Свастику обнаружили на стене рядом с мемориалом жертвам холокоста в Филадельфии. Власти расследуют акт вандализма", — уточняет телеканал.
По данным СМИ, в Америке возросло количество случаев антисемитизма. Что касается данного монумента, то он был возведён в 1964 году и является одним из старейших в Америке.
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