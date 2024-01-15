Компания S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Сибири
"Коммерсант": Компания S7 сократит число сотрудников и лётных экипажей в Москве
Компания S7 планирует сократить число сотрудников и лётных экипажей в Москве. Как передаёт "Коммерсант", крупнейший в России частный авиаперевозчик принял такое решение в связи с простоем части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями.
По данным издания, всего в авиапарке S7 сто пассажирских самолётов, а к зимнему периоду компания прекратила эксплуатацию 13 из 39 Airbus A320 / А321neo. Причина проста: на этих летательных аппаратах установлены американские двигатели P&W, которые нельзя отремонтировать в России или дружественных странах. В то же время купить эти силовые агрегаты в подержанном состоянии почти невозможно, так как их используют почти все авиакомпании в мире.
На фоне этого компания решила перебраться из столицы в регионы. Как сообщают журналисты, перевозчик сократит численность своих сотрудников в Москве, чтобы в первую очередь укреплять свой хаб в Новосибирске, выручка которого в прошлом году приближалась к показателям московского офиса. В последнем, по разным подсчётам, будет сокращено от 13 до 15% персонала. Помимо этого, в компании уточнили, что весь процесс оптимизации пройдёт в полном соответствии с действующим законодательством.
О последней крупной аварии с участием самолётов этого перевозчика Лайф сообщал в конце октября прошлого года. Тогда самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск запросил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя.
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