Компания S7 сократит часть сотрудников в Москве для развития в Сибири

Компания S7 планирует сократить число сотрудников и лётных экипажей в Москве. Как передаёт "Коммерсант", крупнейший в России частный авиаперевозчик принял такое решение в связи с простоем части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями.

По данным издания, всего в авиапарке S7 сто пассажирских самолётов, а к зимнему периоду компания прекратила эксплуатацию 13 из 39 Airbus A320 / А321neo. Причина проста: на этих летательных аппаратах установлены американские двигатели P&W, которые нельзя отремонтировать в России или дружественных странах. В то же время купить эти силовые агрегаты в подержанном состоянии почти невозможно, так как их используют почти все авиакомпании в мире.

На фоне этого компания решила перебраться из столицы в регионы. Как сообщают журналисты, перевозчик сократит численность своих сотрудников в Москве, чтобы в первую очередь укреплять свой хаб в Новосибирске, выручка которого в прошлом году приближалась к показателям московского офиса. В последнем, по разным подсчётам, будет сокращено от 13 до 15% персонала. Помимо этого, в компании уточнили, что весь процесс оптимизации пройдёт в полном соответствии с действующим законодательством.