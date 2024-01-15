Готовившие теракты на территории РФ члены украинской ДРГ доставлены в Москву

В Москву для проведения следственных мероприятий доставлены четверо украинских диверсантов, которые планировали совершить теракты на военных и энергетических объектах в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идёт о диверсантах ВСУ, которые сдались в плен в Брянской области в конце августа 2023 года. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений по статьям "Организация террористического акта организованной группой" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

"Четверо военнослужащих ВСУ, сдавшиеся в плен в Брянской области в конце августа прошлого года, этапированы в Москву для проведения с ними следственных действий. Они арестованы и содержатся в СИЗО "Лефортово", — рассказал собеседник агентства.