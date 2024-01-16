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15 января, 21:15

"Охота на ведьм": В Волгоградской области заступились за колядовавших в женской одежде мужчин

Мэр города Новоаннинский встал на защиту колядовавших в женской одежде мужчин

"Женщины", на которых пожаловались жители Волгоградской области. Обложка © t.me / SHOT

"Женщины", на которых пожаловались жители Волгоградской области. Обложка © t.me / SHOT

В Волгоградской области прокомментировали разразившийся недавно в социальных сетях скандал с колядовавшими в женской одежде мужчинами. Как заявил в интервью РИА "Новости" мэр города Новоаннинский Сергей Егоров, где происходили эти события, он готов защитить жителей города от нападок тех, кто в древних обычаях пытается углядеть пропаганду нетрадиционных ценностей.

Собеседник информагентства подчеркнул, что по этому поводу не было обращений в правоохранительные органы, а мероприятие было организовано местным онлайн-сообществом "Новоаннинский сегодня" и не имеет никакого отношения к городской администрации. В то же время чиновник подчеркнул, что случившееся очень похоже на "охоту на ведьм". Градоначальник считает, что тот, кто начинает искать запрещённое в древних обычаях, просто пытается получить "хайп".

Так, глава Новоаннинского отметил, что раньше на второй день свадьбы заведено было переодеваться в одежду противоположного пола и "творить всякое шуточное", как и на колядки, чем, собственно, и занимались мужчины на видео. В то же время мэр напомнил, что Новоаннинский район — это казачий край, а казаки не дадут очернить традиции.

"Своих людей мы готовы защитить. Взять древние традиции, повесить клеймо и их запретить — это неправильно", — добавил Егоров.

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Напомним, что жители Волгоградской области пожаловались в прокуратуру на двух мужчин из города Новоаннинского, переодевшихся в женщин ради колядок. Сообщалось, что заявители просят проверить их на предмет пропаганды ЛГБТ*.

* Движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.

Алексей Соловьёв
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