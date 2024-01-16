Активы холдинга "Рольф" требуют обратить в пользу государства
Генпрокуратура хочет через суд изъять активы "Рольфа" в пользу государства
Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Генпрокуратуры РФ в отношении одного из крупнейших российских автодилерских холдингов АО "Рольф". Как указано в карточке дела в базе суда, надзорное ведомство просит служителей Фемиды изъять активы компании в пользу государства.
По данным объединённой пресс-службы судов города, предварительное заседание по этому делу состоится 18 января. Истец просит суд передать государству все акции "Рольфа", находящиеся во владении компаний "Деланс Лимитед" и "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах "Рольф Моторс", "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф Тех". Прокуратура требует обратить эти средства в доход нашей страны, так как они, по версии правоохранителей, получены в нарушение действующих законов о противодействии коррупции.
Напомним, что в 2019 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей по подложным документам. Почти все фигуранты были арестованы заочно, в том числе фактический владелец и руководитель "Рольфа" Сергей Петров. В сентябре прошлого года к реальному сроку приговорили единственного оказавшегося на скамье подсудимых фигуранта этого дела — директора департамента развития бизнеса группы компаний Анатолия Кайро. Суд назначил ему наказание в виде 8,5 года заключения.
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