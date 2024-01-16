Активы холдинга "Рольф" требуют обратить в пользу государства

Московский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству иск Генпрокуратуры РФ в отношении одного из крупнейших российских автодилерских холдингов АО "Рольф". Как указано в карточке дела в базе суда, надзорное ведомство просит служителей Фемиды изъять активы компании в пользу государства.

По данным объединённой пресс-службы судов города, предварительное заседание по этому делу состоится 18 января. Истец просит суд передать государству все акции "Рольфа", находящиеся во владении компаний "Деланс Лимитед" и "Рольф Моторс", а также 100% долей в уставных капиталах "Рольф Моторс", "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф Тех". Прокуратура требует обратить эти средства в доход нашей страны, так как они, по версии правоохранителей, получены в нарушение действующих законов о противодействии коррупции.